Regional 06/05/2021 06:40 Nova Monte Verde é o segundo município do polo regional que mais vacinou Nova Monte Verde é o segundo município com maior percentual de vacinados contra Covid-19 no pólo regional de Alta Floresta. Já foram aplicadas pelo menos uma dose em 7 % da população. O município é o vigésimo sétimo que mais vacinou em todo o estado, de um total de 141 municípios. O ranking de municípios que mais vacinaram é feito pelo Governo do Estado de Mato Grosso com base no número de pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina em relação à população. O número de moradores é da estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020.

