Um bombeiro militar que trabalhou no resgate, confirmou que um mulher, que estava um dos veículos ficou presa dentro de um dos carros e estava com o sinto de segurança. Ela foi retirada e conduzida ao hospital em estado grave.

As outras duas vítimas, os condutores, tiveram escoriações leves e não precisaram ser atendidos.

Ao menos três pessoas se envolveram na colisão envolvendo dois veículos utilitários, um Fiat Uno prata e, um VW Gol vermelho, há pouco, na MT-140 (entre Sinop e Santa Carmem) depois do residencial São Francisco.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros que foi ao local. São poucas as informações sobre as causas do acidente. No entanto, e sabido que, ambos os veículos estavam com velocidade acima do permitido e, um deles estaria entrando em um bairro.

A colisão foi tão forte que ambos os veículos pararam com as rodas para cima. Parte da rodovia ficou interditada, de acordo com a equipe do resgate. As vítimas foram encaminhas para o hospital regional, mas o estado de saúde ainda não foi confirmado.