Regional 06/05/2021 18:10 Assessoria de Comunicação Gaeco de Sorriso participa de Operação Conexão Alvorada A Unidade Regional do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) de Sorriso cumpriu na manhã desta quinta-feira (6/5), em Sinop, mandado de prisão temporária contra o proprietário e motorista de uma carreta, em apoio ao Gaeco de São Miguel do Oeste, do Ministério Público de Santa Catarina. A ordem judicial é resultado da operação "Conexão Alvorada", que tem por objetivo o combate de uma organização criminosa responsável pelo tráfico interestadual de entorpecentes na região sul do país.

Além do cumprimento do mandado de prisão em Sinop, a Força Tarefa cumpriu, de forma simultânea, mandados nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

A OPERAÇÃO – As investigações tiveram início em meados do ano de 2019, por ocasião do recebimento de denúncia de que motoristas de transporte de cargas rodoviárias, residentes em São Miguel do Oeste e cidades próximas, estariam carregando grandes quantidades de entorpecentes na região de Ponta Porã (MS).

As investigações indicam a existência do esquema criminoso, apontando que as drogas eram transportadas para a região do litoral de Santa Catarina e, principalmente, para a região metropolitana de Porto Alegre (RS), tendo seu núcleo operativo principal de distribuição situado na cidade de Alvorada (RS).

O trabalho investigativo culminou com a identificação de embarcadores, motoristas de caminhão e vendedores de entorpecentes, resultando na expedição de 48 mandados de prisão temporária e 96 mandados de busca e apreensão, além de ordem judicial de indisponibilidade de bens dos motoristas indiciados na cifra de aproximadamente R$ 1,6 milhão.

Voltar + Regional