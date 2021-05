Regional 07/05/2021 06:04 Gazeta Digital MT - Servidor é preso com vacinas após participar de festa em boate Motorista da Secretária de Saúde de Santo Antônio do Leste foi preso ao ser flagrado transportando, com sinais de embriaguez, vacinas contra a covid-19. Antes da prisão, efetuada na madrugada desta quinta-feira (6), o servidor esteve em uma boate. Informações da Polícia Militar apontam que o motorista saiu de Santo Antônio do Leste para buscar as vacinas em Rondonópolis na manhã de quarta-feira (5). Porém, sua demora para retornar com os imunizastes levantou suspeita e os militares foram acionados. Agentes se mobilizaram em torno da busca do servidor, sob a suspeita de que algo pudesse ter acontecido com o motorista durante o transporte das vacinas. Os policiais foram chamados por um dos enfermeiros da cidade de Santo Antônio do Leste já na noite de quarta-feira. Durante busca nas cidades vizinhas, o motorista foi flagrado passando por um bloqueio em Primavera do Leste em alta velocidade. Ao ser parado pela polícia, o servidor apresentava sinais de embriaguez como falta de equilíbrio e dificuldade na fala. Além disso, o motorista foi flagrado com diversas marcas de batom e brilho de maquiagem pelo rosto. Questionado sobre a situação, ele explicou que buscou as vacinas em Rondonópolis, mas ao passar por Primavera do Leste bebeu e foi até uma boate com mulheres. Junto ao motorista foram localizadas 105 doses de vacinas contra a covid-19 e 110 contra a influenza. Os imunizantes foram deixados na caixa de transporte sem qualquer tipo de cuidado extra. Diante da situação, o homem foi encaminhado à delegacia de Primavera do Leste e as vacinas para o município de Santo Antônio do Leste. Boletim de ocorrência foi registrado e o caso será apurado pela Polícia Civil.

