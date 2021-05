Regional 07/05/2021 08:13 Autor de tentativa de chacina que deixou um morto e dois feridos em Juína é preso em Juara Os homicídios consumado e tentados ocorreram no dia 10 de abril quando o suspeito utilizando de uma pistola semiautomática efetuou diversos contra as vítimas. Foto: Reprodução O autor de um homicídio consumado e de uma dupla tentativa de homicídio ocorridos no mês de abril em Juína (735 km a noroeste de Cuiabá) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na quinta-feira (06.05), no município de Juara (709 km a médio-norte da Capital), após troca de informações entre as delegacias dos dois municípios. O suspeito estava com as ordens de prisão preventiva e duas de busca e apreensão domiciliar decreta pela Terceira Vara Criminal de Juína com base nas investigações da Polícia Civil de município. Os mandados foram cumprido na cidade de Juara. O homicídio ocorreu no dia 10 de abril quando o suspeito chegou a um bar e utilizando de uma arma de fogo, tipo pistola semiautomática efetuou diversos disparos que tiraram a vida de Alexandro Bispo de Paulo, de 34 anos e deixou mais três pessoas feridas, duas em situação grave. Assim que foi acionada dos fartos, a equipe da Delegacia de Juína iniciou as investigações e através da oitiva de testemunhas e outras diligências conseguiu chegar a identidade do autor do crime. Com base no trabalho realizado, o delegado Marco Bortolotto Remuzzi representou pelos mandados de prisão preventiva e dois busca e apreensão domiciliar que foram decretados pela Justiça. Com informações de que o suspeito estava na cidade de Juara, a informações coletadas foram passadas para a equipe da Delegacia de Juara que deu cumprimento aos respectivos mandados. O suspeito foi localizado escondido em uma das residências alvo das buscas Segundo o delegado de Juara, Carlos Henrique Engelmann, durante as buscas também foi encontrado um dispositivo eletrônico que foi apreendido para análise nas investigações que ainda estão em andamento. Após ter a ordem de prisão cumprida, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, interrogado e posteriormente colocado à disposição da Justiça;

