Regional 07/05/2021 08:42 Prefeitura de Sinop passa a permitir, a partir de hoje, realização de eventos sociais para, até, 200 pessoas Foto: Divulgação omando como base que o município de Sinop baixou e vem mantendo a sua classificação de risco, há pelo menos duas semanas, como nível alto e que o número de internações em UTI’s por contaminação pelo coronavirus diminuiu, consideravelmente, a Prefeitura passa a permitir a realização de eventos sociais. A medida foi tomada na manhã de quinta-fera, 06, através de Decreto Municipal (132/2021), assinado pelo prefeito Roberto Dorner, em comum acordo com o gabinete de gestão para o covid. O decreto impõe algumas normas para que os eventos possam ser realizados, como por exemplo, o número máximo de 200 pessoas, respeitando o limite de 30% da capacidade máxima do local do evento e, principalmente, o horário já preestabelecido, anteriormente, através do toque de recolher, que restringe a circulação de pessoas após às 23h. As medidas de biossegurança continuam. É necessário a disponibilização de álcool em gel, concentração de 70%, o distanciamento de 2 metros entre as mesas e o limite de quatro pessoas em cada uma delas ou, em caso de cadeiras, 1,5 metros de distancia. O uso de máscaras faciais, como medida de biossegurança e forma de contenção e propagação do vírus, continua sendo obrigatório. O Decreto passa a vigorar a partir de hoje, 07 de maio e, e poderá ser revogado caso o município mude sua classificação de risco. Outros detalhes de restrições e liberações podem ser observadas atreves do link: https://www.sinop.mt.gov.br/fotos_institucional_covid_downloads/363.pdf

