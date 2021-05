Regional 07/05/2021 19:17 nortão online Bombeiros resgatam homem que passou 4 dias perdido na mata em Guarantã do Norte O Corpo de Bombeiros de Guarantã do Norte resgatou nesta quarta-feira, um homem de 66 anos que estava perdido em uma área de mata no município, há quatro dias.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele se perdeu ao desembargar de um ônibus e entrou na mata. O resgate foi divulgado nesta sexta-feira (7).

Os militares do Corpo de Bombeiros, com ajuda da cadela farejadora chamada Hot, localizaram o idoso, de 66 anos.

De acordo com os bombeiros, o homem disse que teria descido de um ônibus no posto de fiscalização da Secretaria de Fazenda do Pará, às margens da rodovia, e entrou na mata e se perdeu.

Ele ficou quatro dias perdido na mata. O homem apresentava alguns ferimentos, possivelmente causados por espinhos nas pernas e nos braços. Estava muito desidratado e foi encaminhado ao hospital de Guarantã do Norte onde passou por avaliação médica.

