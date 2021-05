Regional 08/05/2021 06:51 Arão Leite/J. Cidade GOLPE DA SEDUÇÃO: ‘Don Juan’ de Carlinda é preso com carro da vítima Um homem de 31 anos, acusado de aplicar um golpe em uma mulher de 28 anos no município de Carlinda, foi preso no estado de Goiás. O cidadão que em redes sociais se apresentava como Dedison Fernandes, quase foi linchado por populares e no momento em que havia acabado de levar verdadeira surra, pedia para chamar a Polícia e não sofrer mais.

O golpe aplicado pelo elemento repercutiu depois que a vítima contou como aconteceu. O sujeito de bom papo, conheceu a vítima pela internet e, através do facebook, a conquistou, chamou para um relacionamento e em pouco tempo, estava dentro da casa da moradora do município de Carlinda.

O romance ia muito bem e a mulher passou a depositar toda sua confiança e vida nas mãos do suspeito que não demorou muito para ter o cartão de banco, senhas e outras informações da vítima que só percebeu que seria vítima de um golpe quando era tarde, numa sexta-feira quando chegou do trabalho. “Percebi que as roupas deles não estavam e fui ver também faltava meus pertences como o cartão”, contou ela em entrevista ao repórter Fabrício Nunes, do site Alô Comércio.

E ao buscar o que teria ocorrido, a mulher logo soube que o homem usou seu nome e comprar um carro avaliado em 40 mil reais. O sujeito ainda teria feito saques da conta da vítima que entrou em desespero e pediu socorro à Polícia.

Mas essa semana o cidadão foi encontrado e agora terá que responder pelo crime.

