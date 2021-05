Regional 08/05/2021 07:15 MidiaNews MT - 326: Incidente em balsa derruba carga de calcário no Rio das Mortes Parte da carga de um caminhão acabou caindo no Rio das Mortes na tarde desta quinta-feira (6) enquanto o motorista fazia a travessia pela Balsa Salazar, na MT-326, entre Nova Nazaré e Cocalinho (a 270 e 923 km de Cuiabá respectivamente). Segundo informações da imprensa regional, a carreta estava sendo transportada quando seu segundo compartimento acabou caindo no rio. O veículo estava carregado de calcário e, devido ao peso, o vagão acabou ficando preso no fundo do leito. Por este motivo, a balsa também ficou presa, sem conseguir completar a travessia. O rebocador não conseguiu puxá-la. Foi necessário uma ação coletiva para remover o transporte do lugar. A solução foi desconectar o compartimento preso. O vagão ficou no rio até a manhã seguinte, quando foi retirado. Não houve feridos. Atualmente o Governo do Estado está construindo uma ponte sobre o Rio das Mortes, que será a maior de MT. No entanto, a obra, no valor de R$ 52,3 milhões, deve ser entregue apenas em 2022.

Voltar + Regional