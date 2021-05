Regional 09/05/2021 09:34 MidiaNews MT está entre os 10 estados com maior concentração de cervejarias Apesar da maior concentração no eixo Sul-Sudeste, região Centro-Oeste vem crescendo Mato Grosso está entre os 10 estados com maior concentração de cervejarias por habitantes, de acordo com o dados divulgados no Anuário da Cerveja, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura. É a primeira vez que o Estado entra no top 10 neste quesito. Conforme a pesquisa, Mato Grosso foi um dos destaques positivos no quesito densidade cervejeira e cervejarias por Estados do anuário, com 235.081 habitantes para cada cervejaria. Até o ano passado, 167 cervejas haviam sido registradas em Mato Grosso, sendo 42 em 2020. Mato Grosso, que em 2020 registrou 15 novas cervejarias, ocupa a 15ª posição no ranking nacional de registros de novas cervejas. O anuário ressaltou que apesar da concentração de cervejas e cervejarias no eixo Sul-Sudeste, que possuem forte tradição, outras áreas do Centro-Oeste e Nordeste já mostram avanço com a instalação de novas empresas do segmento. O crescimento dos registros de cervejarias na região Centro-Oeste foi de 22,8% em um ano. Cervejarias “ciganas”, que não possuem estrutura própria de fabricação e elaboram seus produtos em estabelecimentos de terceiros, não são registradas pelo estudo. Cenário nacional Em 2020, 1.383 cervejarias foram catalogadas pelo Ministério, 174 a mais que 2019, quando 1.209 foram registradas, aumento de 14,4%. O número de registros de novas cervejarias vem crescendo gradualmente nos últimos anos. Em 2016, por exemplo, eram 493. Em 2017 o número subiu para 679 e, sem seguida, saltou para 889.

