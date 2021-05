Regional 10/05/2021 06:34 Reporter MT MT - Marido é preso por trancar a esposa com covid-19 em casa A mulher ficou na residência com as duas crianças do casal, que são menores de idade. Um homem, que não teve o nome revelado, foi preso na noite de sábado (8) por trancar a esposa e os filhos em casa, no bairro Vila Mamede, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá). A Polícia Militar recebeu denúncia por volta das 19h informando que um casal estava discutindo na residência. No local, os policiais encontraram duas mulheres nervosas na frente da casa e o casal e os dois filhos no quintal de residência que estava com o portal trancado. A vítima relatou aos policiais que está com covid-19 e teria que ficar de quarentena. No sábado, o marido trancou o portão e não a deixou sair de casa. Então, ela ligou para a mãe e a irmã, as duas mulheres que discutiam no homem. Em sua defesa, o marido disse que o controle do portão ficou a todo tempo em "um lugar acessível e que a cunhada e a sogra dele só foram até a casa para tumultuar". O homem foi encaminhado para a delegacia da cidade e preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.

