Regional 10/05/2021 07:01 JUÍNA NEWS Colniza: Polícia Militar prende homem em posse de 38 tabletes de drogas Um homem de 46 anos foi preso na manhã deste domingo, dia 09 de maio, por uma guarnição da polícia militar na cidade de Colniza, MT, em posse de 38 tabletes de drogas, sendo 29 de substância análoga a maconha e 09 de substância análoga a cocaína.

Segundo a polícia, próximo das 8h30 a PM foi chamada para verificar uma atitude suspeita de um homem na BR 174, ele estava com um corte na cabeça e entrou na mata o que chamou atenção de testemunhas.

Os policiais militares seguiram o rastro do suspeito e o localizou numa gruta. Durante abordagem, ele disse a guarnição que era da cidade de Ariquemes (RO), indagado se havia algo de ilícito no veículo Fiat Strada de cor branca ele acabou confessando que sim.

Os policiais realizaram busca e encontraram a droga escondida no compartimento da caçamba do automóvel.

À polícia, o suspeito contou que a droga ele pegou no município de Machadinho do Oeste-RO e que a levaria para o Estado de Minas Gerais.

O veículo foi checado e a placa do sistema consta na Cidade de Santana do Paraíso-MG, enquanto no veículo estava com a Placa de Belo Horizonte-MG.

Francisco Ferreira Vale foi preso em flagrante e levado para à delegacia de polícia.

