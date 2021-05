Regional 10/05/2021 15:27 sounews.com.br Engavetamento envolve três caminhões e um carro de passeio na MT 358 Na tarde desta segunda-feira, 10/05, três caminhões e um carro de passeio com quatro pessoas, incluindo uma criança e uma idosa, se envolveram em um engavetamento na MT 358, saída para Campo Novo do Parecis. Segundo um dos caminhoneiros que não quiz ser identificado, o acidente aconteceu, porque havia um caminhão e um ônibus de uma empresa de asfalto parado na pista, sem nenhuma sinalização. O primeiro caminhão, teria reduzido a velocidade, vindo a provocar o engavetamento. O corpo de bombeiros e o Samu, foram acionados e conduziram as vítimas do acidente para a UPA 24h, com escoriações. Apenas duas pessoas se feriram. A Polícia Militar esteve no local, controlando o trânsito para evitar novos acidentes. Uma fila de aproximadamente 2 km de congestionamento se formou para os dois sentidos da pista. O trânsito já está normalizado no local.

Voltar + Regional