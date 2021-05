Regional 10/05/2021 15:30 Repórter MT Sinop: Homem se revolta por ter sido infectado com HIV e mata amante a facadas Luís Henrique Teixeira Santana foi executado em uma praça no Centro de Sinop. Luís Henrique Teixeira Santana foi morto a facadas na tarde de sábado (8) na praça Plínio Calegaro, no Centro de Sinop (500 km de Cuiabá). O autor do crime foi preso logo depois e confessou. De acordo com a Polícia Civil, o acusado tentou fugir, mas foi localizado em um estabelecimento da região. Ele alegou que agiu por vingança, após Luís ter passado HIV para ele. O criminoso relatou que mora em Nova Mutum (264 km de Cuiabá) e teve relações sexuais com Luís. Ao receber o diagnóstico positivo para o vírus, o bandido viajou cerca de 240 km, até Sinop, para cometer o crime. Ele foi encaminhado pela Polícia Militar para a delegacia da cidade e preso em flagrante. Luís chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada no local e deu início aos trabalhos de investigação. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para o exame de necropsia. O homicídio será investigado pela Polícia Civil.

