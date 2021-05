Regional 11/05/2021 06:58 o Territorio Guarantã do Norte: Carreta tomba, pega fogo e motorista consegue quebrar o vidro e sair do veículo Uma carreta carregada de adubos que saiu da cidade de Trairão – PA, tombou e pegou fogo na BR-163 em Guarantã do Norte na manhã de segunda-feira (10).

Em conversa com o corpo de bombeiros, o motorista Antônio Carlos de 48 anos, ele relatou que um dos pneus do veículo estourou, perdeu o controle e acabou tombando e caindo em uma ribanceira as margens da rodovia. A cabine do veículo começou a pegar fogo e o motorista conseguiu com muitas dificuldades quebrar o vidro e sair do veículo.

Os bombeiros ao chegarem ao local, encontraram o motorista andando na pista com um corte no tornozelo direito, algumas escoriações pelo corpo e reclamando de dor na garganta por conta da fumaça que ele tinha inalado. Após os primeiros socorros, o motorista foi encaminhado ao hospital municipal.

