Regional 11/05/2021 07:38 Operação afasta 3 servidores de Cuiabá por cobrar 'devolução' de salário A Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor) deflagrou nesta terça-feira (11) a Operação Autofagia, que cumpre 5 mandados de busca e apreensão, além do afastamento do coordenador de Saúde Bucal de Cuiabá e mais dois dentistas. O grupo cobrava "devolução" de parte do salário a colegas transferidos. Segundo as investigações, o coordenador de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde facilitava a transferência de dentistas para unidades em que o salário era maior. Depois da transferência, o coordenador e mais dois dentistas passavam a ameaçar os servidores para que devolvesse parte dos subsídios recebidos no salário. Foram identificadas pelo menos 5 vítimas da extorsão. Quando as investigações começaram, em dezembro, os dois dentistas foram afastados das funções. No entanto, o coordenador da Saúde Bucal continuou trabalhando, auxiliando no plano de imunização contra a covid-19. Com a liminar, além do afastamento do cargo, o coordenador está proibido de ter acesso à Secretaria Municipal de Saúde. O trio responderá por associação criminosa e concussão, crime que ocorre quando o funcionário público exige vantagem indevida para si ou terceiros, utilizando a função. (Com informações da assessoria)

