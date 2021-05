Regional 12/05/2021 06:46 G1MT Vereador é suspeito de enganar idoso e furtar cartão de crédito em MT O vereador, que também é técnico de enfermagem, é investigado por furto qualificado. Um vereador de Lambari D’Oeste, a 318 km de Cuiabá, foi alvo de um mandado de busca e apreensão e indisponibilidade de bens nesta terça-feira (11) suspeito de ter enganado um idoso e furtado o cartão de crédito dele. A Polícia de Rio Branco, a 356 da capital, cumpriu os mandados durante a Operação Luva Branca. O vereador, que também é técnico de enfermagem, é investigado por furto qualificado. Segundo a vítima, o vereador marcou uma consulta que não foi solicitada por ela. Durante a realização de um exame, o servidor público pediu que o idoso fechasse os olhos por 15 minutos. Após a consulta, a vítima foi ao banco e não encontrou seu cartão magnético. Para sua surpresa, ao tentar pedir o bloqueio do cartão, o idoso descobriu que alguém estava utilizando-o para realizar saques em sua conta bancária. Ao conferir as filmagens da agência bancária, os policiais civis descobriram que o suspeito era o vereador e foi a única pessoa que esteve no banco no momento em que os saques foram realizados. Em decorrência da operação, o vereador teve bens bloqueados em quantia equivalente ao prejuízo causado à vítima. Os policiais cumpriram busca em sua residência para localização do cartão bancário subtraído e de outros elementos que possam auxiliar a Polícia Civil no esclarecimento dos fatos.

