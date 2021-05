Regional 12/05/2021 08:31 Gefron vai formar 25 policiais de 9 estados no Curso de Policiamento de Fronteira O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) vai formar 25 policiais para operar na fronteira brasileira no dia 27 de maio, às 8h30, na base do Gefron em Porto Esperidião (358 km a Oeste de Cuiabá). Serão formados policiais dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do curso que começou em 29 de março. No 4º CPfron os participantes tiveram instrução teórica e prática sobre direção policial, policiamento fluvial, sobrevivência policial, natação utilitária, patrulhamento rural, tiro policial, rastreamento humano, salvamento aquático, dentre outros módulos. Os cursos de nivelamento anual aos operadores de fronteira em Mato Grosso e os de formação de novos policiais de fronteira são referência nacional. O 4º CPfron foi realizado com recursos do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), a quem o grupamento é subordinado. O último curso ocorreu em 2017 e passou pelas cinco bases do Gefron em Porto Esperidião, Cáceres, Corixa, Avião Caído e Matão. “O curso está dentro do programa Vigia, do Governo Federal, e importante para atualizar os policiais que atuam no policiamento de fronteira. As instruções são ministradas pelo efetivo de Mato Grosso e o Gefron de Mato Grosso é um modelo para o país”, destacou o comandante do Grupo Especial de Fronteira, tenente-coronel PM Fábio Ricas. 4º CPfron

Créditos: Assessoria Desde 2002, o Gefron realiza patrulhamento na fronteira entre o Brasil e a Bolívia em combate ao tráfico de drogas e armas, contrabando e descaminho, receptação, além de roubos e furtos de veículos.

Voltar + Regional