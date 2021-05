Regional 13/05/2021 05:14 G1MT MT - Mãe morre após carro cair de ponte e filho de 5 anos sobrevive e passa noite ao lado do corpo até ser resgatado Uma mãe de 23 anos morreu após perder o controle da direção do carro e cair de uma ponte sobre o Rio Braço Norte, que liga Guarantã do Norte a Novo Mundo, a 721 km e 791 km de Cuiabá, respectivamente, na noite dessa terça-feira (11). O filho dela, de 5 anos, sobreviveu ao acidente e passou a noite ao lado do corpo, até ser resgatado na manhã desta quinta-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, Luíza Silva de Souza saiu de Novo Mundo com destino a Guarantã do Norte, junto com o filho. A cerca de 9 km do destino, a vítima tentou fazer uma curva na ponte, mas perdeu o controle do veículo, bateu na cabeceira e caiu em uma parte seca, já que nesse período do ano o Rio Braço Norte fica com baixo volume de água, e em alguns pontos seco. Segundo os bombeiros, a família de Luíza não conseguiu contato com ela e acionou os militares para fazerem buscas. Uma equipe de mergulho foi encaminhada para o rio na manhã desta quarta-feira e encontrou o veículo logo abaixo da ponte. Os militares constataram a morte da ainda no local. A criança estava junto com a mãe, com alguns ferimentos, mas com vida. O menino recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao hospital para atendimento médico. O corpo da mulher foi encaminhado para perícia. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.

