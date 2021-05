A Via Brasil MT vai administrar o trecho rodoviário que interliga o entroncamento da BR-163, na altura do município de Jangada-MT, ao entroncamento com a BR-364, no distrito de Itanorte, na região médio-Norte de Mato Grosso. São 233,2 quilômetros abrangendo as rodovias estaduais MT-246, MT-343, MT-358 e MT-480, localizadas nos municípios de Jangada, Rosário Oeste, Nova Olímpia, Barra do Bugres e Tangará da Serra, até a divisa com Campo Novo do Parecis (Itanorte).

O contrato de concessão foi assinado em solenidade realizada no dia 06 de maio, no Palácio Paiaguás (sede do governo), em Cuiabá-MT, com a participação do governador Mauro Mendes, do secretário de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, e do diretor-presidente da Via Brasil MT, João Garcia Couri Neto. O evento teve a presença de secretários de Estado, dirigentes de autarquias, deputados federais e estaduais, prefeitos e dos representantes do Conselho de Administração da Via Brasil, Mário Marcondes (presidente) e César Uzeda.

A Via Brasil MT-246 vai administrar o eixo rodoviário em regime de concessão pelo período de 30 anos. No primeiro ano serão realizados uma série de trabalhos iniciais exigidos em contrato para que a concessão possa entrar em operação comercial. O valor total do contrato é de R$ 3,103 bilhão, sendo R$ 815 milhões de investimentos previstos na melhoria da malha rodoviária.