Regional 13/05/2021 07:23 TOP NEWS Dupla mata tenente aposentado da PM em Aripuanã No início da tarde desta terça-feira, 11 de maio, a Polícia Civil de Aripuanã registrou um homicídio ocorrido no Bairro Parque São Domingos. Ao chegar no local informado os policiais encontraram o corpo do tenente PM aposentado do estado do Amazonas, Abmael Araújo Bezerra, de 57 anos de idade, em uma rede. Segundo informações levantadas, tanto na rede quanto no chão o sangue da vítima ainda estava coagulando, sinais que sugeriram que o crime deveria ter acontecido a pouco tempo. Os policiais encontraram próximo ao corpo o aparelho celular do militar. A Polícia Civil apurou que o policial aposentado foi morto na presença do seu sogro. Ele estava em uma rede ao lado da vítima, quando percebeu a presença de dois suspeitos em uma motocicleta Yamaha de cor preta que se aproximaram e um dos rapazes desceu dizendo que iria matar a vítima, e em seguida disparou vários tiros onde três atingiu a região da cabeça (rosto), um no peito e outro no abdômen. Dormindo, o tenente aposentando sequer teve chance de se defender dos assassinos, que fugiram rapidamente do local. Um boletim de ocorrências foi registrado e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A cidade de Aripuanã foi destaque no último domingo com o registro de um homicídio e uma tentativa, e na segunda-feira dia 10, ocorreu mais uma tentativa de homicídio, onde a polícia está trabalhando de forma intensa para esclarecer os fatos e dar uma resposta a sociedade.

