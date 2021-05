Regional 13/05/2021 18:49 RDnews Funcionária da Politec em Sinop é presa pelo furto de celular que seria periciado Uma zeladora da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sinop (a 500 km de Cuiabá) foi presa nesta quinta (13) por furtar um aparelho celular apreendido, que seria periciado em Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, vários aparelhos eletrônicos, incluindo dois celulares, foram aprendidos em ação no dia 9 de março deste ano. Perito criminal narrou em boletim de ocorrência que aparelhos foram guardados em envelopes de segurança lacrados. No dia em que os aparelhos seriam encaminhados para Cuiabá, contudo, servidor percebeu que os envelopes sumiram. Seu superior comprovou que os aparelhos estavam dentro da unidade da Politec. No local, não havia sinais de arrombamento. Em investigações, policiais identificaram o homem que estava em posse do celular. Em primeiro momento, ele afirmou que encontrou o aparelho. Em seguida, revelou que havia ganhado de uma outra pessoa. Policiais, então, foram até a casa da pessoa citada, que confessou ter furtado o celular de dentro da Politec, onde trabalhava como zeladora.

