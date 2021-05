A família da adolescente Isabele Guimarães, que morreu após receber um tiro no rosto de sua melhor amiga em julho do ano passado no condomínio Alphaville em Cuiabá, entrará com uma ação de indenização contra o Estado brasileiro. A informação consta na entrevista que o advogado Hélio Nishiyama deu ao Podcast da Globoplay "À Mão Armada", e foi confirmada pelo .

O Podcast com 5 episódios é apresentado pela repórter Sônia Bridi e investiga as motivações e as consequências dessa política armamentista. Na entrevista, Nishiama diz que o decreto do presidente Jair Bolsonaro de 2019, que estabelece regras sobre armas e munições por caçadores, colecionadores e atiradores, e que autorizou a prática de tiro de pessoas com mais de 14 anos sem a necessidade de uma autorização judicial, é que causou a morte de Isabele.

"A República Federativa do Brasil, ela se mostrou omissa na proteção juventude brasileira. É o contexto, o plano de fundo jurídico da morte da Isabele, foi a prática esportiva de disparo de arma de fogo, prática de tiro, por menores. Então, quando se fala que não havia nada de errado com os atos daquela família, essa premissa ela adota como referência legal um ato presidencial que permitiu que esses adolescentes tivessem prematuramente acesso à arma de fogo", disse o advogado no 3º episódio denominado "Caso Isabele: brincando com fogo" e que tem 1 hora e 2 minutos.