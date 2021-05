Regional 15/05/2021 05:49 Verde Transportes: Empresário tem preventiva decretada e Justiça bloqueia R$ 80 milhões Dono da Verde Transportes e presidente de sindicato são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro Foto: Reprodução Na 3ª fase da Operação Rota Final, deflagrada no começo da manhã desta sexta-feira (14), o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) cumpriu ordem de sequestro judicial de bens dos investigados até o montante de R$ 86 milhões. O montante abrange vários imóveis, dois aviões, vários veículos de luxo, bloqueio de contas bancárias e outros bens necessários ao ressarcimento do prejuízo acarretado pela prática dos crimes. Mais de 20 pessoas são investigadas nessa operação, desde 2019, mas os principais alvos, nesta sexta-feira, são o empresário Eder Pinheiro, dono da empresa Verde Transportes, e o presidente do Sindicato dos Empresários do Setor de Transporte Intermunicipal de Passageiros (Setromat), Júlio César Sales. Pinheiro teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O advogado Ricardo Monteiro, que faz a defesa do empresário, disse que, assim que ele voltar de uma viagem, vai se apresentar às autoridades. Sales será monitorado por tornozeleira eletrônica e também está proibido de se ausentar do Estado, frequentar alguns órgãos públicos e manter contato com outros investigados. O deputado estadual Dilmar Dal'Bosco (DEM) e o suplente Pedro Satélite (PSD) também são alvos da operação, que ainda cumpriu mandados contra uma assessora parlamentar. A operação é comandada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco) e do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco). A ação busca apurar crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude a licitação do setor de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de Mato Grosso, sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Estado e da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager-MT) .

A operação foi iniciada na Polícia Judiciária Civil em 2019. O Poder Judiciário, que autorizou a operação, decretou segredo de Justiça. O inquérito tem 47 volumes, e mais de 20 pessoas são investigadas, entre empresários e políticos.

