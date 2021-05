Regional 15/05/2021 06:23 Só Notícias Acidente envolvendo três veículos no Nortão deixa um morto Um homem, ainda não identificado, faleceu, esta noite, em um acidente registrado na MT-242, a cerca de dez quilômetros do centro de Nova Ubiratã, sentido distrito de Água Limpa. A vítima dirigia um Fiat Uno amarelo, que colidiu com uma GM Montana prata e uma Fiat Strada branca. Uma fonte da Polícia Militar informou, ao Só Notícias, que o motorista do Uno chegou a ser socorrido e encaminhado para o Pronto Atendimento de Nova Ubiratã. No entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu, pouco depois. Os motoristas dos outros dois veículos foram socorridos e não estão em estado grave. A Polícia Civil passa a apurar as causas do acidente. A hipótese investigada é de que o Uno e a Montana teriam colidido frontalmente e, em seguida, foram atingidos pela Fiat Strada.

