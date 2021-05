Regional 15/05/2021 18:52 Mato Grosso chega a 10.383 mortes pelo novo coronavírus Mato Grosso registrou 24 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas horas. O boletim divulgado na tarde deste sábado (15) mostra que 10.383 pessoas já morreram devido á doença desde o início da pandemia. O número de casos da contaminação chega a 381.930. Conforme o documento da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para covid-19 está em 79,47% e enfermaria adulto tem ocupação de 38%.

Entre as vítimas da covid-19 nas últimas 24h o mais jovem tinha 33 anos e o mais idoso 85.

De acordo com a pasta, foram notificadas 985 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 381.930 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 8.688 estão em isolamento domiciliar e 361.300 estão recuperados.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (81.028), Rondonópolis (27.970), Várzea Grande (26.508), Sinop (20.015), Sorriso (13.080), Tangará da Serra (12.574), Lucas do Rio Verde (11.786), Primavera do Leste (10.263), Cáceres (8.086) e Alta Floresta (7.321).

O documento divulgado pela SES ainda aponta que um total de 326.676 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT) e que, atualmente, restam 586 amostras em análise laboratorial.

