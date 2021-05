Regional 16/05/2021 06:53 Secretaria Adjunta promove rodada de negócios para estimular retomada do turismo em MT Na quarta-feira (19.05), o evento é para os pertencentes do polo Pantanal e Cerrado, e na quinta-feira (20.05), é a vez do polo da Amazônia e Araguaia Agentes de turismo e empresários do setor em Mato Grosso poderão participar, na próxima quarta-feira (19.05) e quinta-feira (20.05), de uma rodada de negócios online que visa amparar, estimular e estruturar os destinos para uma retomada forte no Estado. Para o secretário-adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, além de auxiliar a categoria neste momento difícil de pandemia, o evento vai preparar o setor e garantir segurança para quem busca os serviços no "novo normal". “Estudos apontam que os turistas pretendem viajar para regiões próximas, pela segurança em usar transporte rodoviário, não precisar ficar tanto tempo em trânsito ou aglomeração. Então, esse é o momento de quem não conhece Mato Grosso conhecer”, comenta o secretário. “O turismo tem papel econômico e cultural muito importante no Estado. Desta forma, esse evento acaba sendo fundamental para promover as regiões turísticas e suas belezas naturais, principalmente para quem vive no Estado, mas não conhece Mato Grosso”, acrescenta Cesar Miranda, secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. A coordenadora de promoção da Secretaria Adjunta de Turismo, Simone Lara Pinto, explica que no primeiro dia o evento será destinado para o polo Pantanal e Cerrado. No segundo dia, será a vez do polo da Amazônia e Araguaia. Serão selecionados 15 empresas de cada um dos polos e 20 compradores. A partir daí, cada empresa de turismo poderá fazer propagandas sobre o seu negócio, para estimular a comercialização com as agências, por meio de ferramenta desenvolvida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Para solicitar participação no evento é necessário que o empresário tenha o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo (Cadastur) e preencha o formulário: Polo Cerrado e Pantanal ou Araguaia e Amazônia.

