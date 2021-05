Regional 17/05/2021 06:05 Nortão Online MT-320: Motociclista bate na traseira de outra moto e cai em ribanceira Dois motociclistas se envolveram em um acidente na MT-320 em Colíder, próximo ao lago da Suprefós, na tarde deste domingo (16).

O acidente ocorreu quando uma moto Honda 150cc, acabou atingindo a traseira de uma moto Yamaha Shadow. O condutor da Honda, após atingir a outra moto, saiu da pista e caiu em uma ribanceira. A moto ficou presa no guard rail.

Só não caiu no lago porque ficou enroscado na cerca de arame farpado. Ele sofreu ferimentos graves e foi atendido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital regional.

O condutor da moto Yamaha sofreu apenas algumas escoriações. Outro acidente ocorreu a cerca de 500 metros deste, quase no mesmo horário.

