Regional 17/05/2021 06:39 Gabriel Soares | Estadão Mato Grosso Festas reúnem multidões em ambientes fechados nos quatro cantos de Cuiabá Máscaras e distanciamento social só existem no panfleto da festa, em letras minúsculas Imagens capturadas pelos leitores do Estadão Mato Grosso fazem parecer que não há mais pandemia. Pessoas dançando sem máscaras, como se fosse apenas mais um lambadão da vida normal. As cenas foram registradas na Pyramid Distribuidora, no bairro Dr. Fábio, em Cuiabá, na noite deste domingo (16). Máscaras e distanciamento social só existem no panfleto da festa, em letras minúsculas, como as frases rápidas ditas ao final de uma propaganda de remédios. Existem apenas para cumprir tabela. A informação que pode ajudar a salvar vidas parece menos importante do que o anúncio de que a entrada é grátis para as mulheres até 18h e que a bebida está liberada at A festa no Dr. Fábio não é a única em Cuiabá neste domingo. O descaso com as regras sanitárias - e também com a própria vida - está espalhado pelos quatro cantos da cidade, e em todas as classes sociais. A realidade mostrada nos vídeos é completamente diferente do que recomendam as autoridades médicas em tempos de pandemia: centenas de pessoas aglomeradas, algumas até abraçadas, em um ambiente completamente fechado. Ambiente mais que propício para que o coronavírus se espalhe livremente entre os incautos. Apesar de as medidas restritivas terem sido relaxadas nos últimos dias, o coronavírus ainda segue fazendo dezenas de vítimas todos os dias. Só neste domingo, foram mais 37 mortes em apenas 24 horas. Nos últimos 7 dias, foram 224 mortos, o equivalente à queda de um avião comercial lotado.

