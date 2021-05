Regional 17/05/2021 07:10 Só Notícias Violento acidente em bairro de Sinop deixa homem preso às ferragens O acidente envolvendo um Fiat Pálio prata foi, há pouco, na avenida Matrinchã, no bairro Camping Clube. O condutor ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros precisou fazer o desencarceramento. Ele foi socorrido consciente e encaminhado ao hospital regional. O sargento dos bombeiros, Itamar, explicou que as pernas do homem ficaram presas entre o volante e a porta do lado do motorista. Ele ainda apresentava fratura em um dos braços. Não há informações sobre o atual estado de saúde. Apenas o homem seguia no veículo. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias de como ocorreu o acidente. Com o impacto, o carro ficou completamente destruído. A parte do teto e porta esquerda precisaram ser cortadas para o socorro à vítima. Os bombeiros se deslocaram com uma unidade de resgate, além de um caminhão auto bomba tanque. Uma guarnição da Polícia Militar também foi acionada para os procedimentos necessários. O carro parou na lateral da avenida. Agora, as circunstâncias do acidente devem ser investigadas. Conforme Só Notícias já informou, um Toyota Corolla prata capotou, hoje, na MT-140, que liga Sinop a Santa Carmem, próximo ao rio Azul, a cerca de 20 quilômetros da BR-163. Duas pessoas que estavam no carro ficaram feridas, foram socorridas conscientes pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital regional.

