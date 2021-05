Regional 17/05/2021 18:25 PM prende suspeito por esfaquear o irmão em Peixoto de Azevedo Nesta segunda- feira(17) a Polícia Militar prendeu um homem de 45 anos por esfaquear o irmão cadeirante, em Peixoto de Azevedo. O suspeito foi preso em flagrante após a vítima gritar por socorro e populares acionarem a polícia. Durante a madrugada, os policiais foram acionados via 190 por uma testemunha que denunciou que um morador, portador de necessidade especiais ( cadeirante), havia sido ameaçado de morte pelo irmão, que chegou em casa embriagado e tentou matar a vítima que estaria deitada no quarto. De imediato, a Polícia Militar foi até a residência e o comunicante disse que o suspeito ainda estava dentro da casa da vítima, no bairro Santa Isabel. Os policiais entraram na residência e se depararam com a vítima que estava deitada na cama ensaguentada e com um corte profundo na mão de direita. O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A PM socorreu o homem ferido que foi encaminhado para o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo. A vítima relatou que o suspeito é seu irmão e que ele teria chegado em casa embriagado e sob efeito de entorpecentes. O suspeito ao chegar em casa alterado teria pegado uma fala de desferido um golpe no irmão, que para se defender usou a mão direita e gritou por socorro. O suspeito foi preso e conduzido à delegacia. A ocorrência foi entregue para a Polícia Judiciária Civil.

