Regional 17/05/2021 18:41 Tremor de terra de magnitude 2.9 é registrado em Juara Até agora, não há informações de que a população local tenha sentido o tremor. Foto: Prefeitura de Juara (MT) Um tremor de terra de magnitude 2.9 foi registrado no município de Juara, a 690 km de Cuiabá, nesta segunda-feira (17). A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), operadas pelo Observatório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), disse que cinco estações de monitoramento registraram o tremor. O impacto de uma magnitude de 2 e 4 é semelhante à passagem de um veículo grande e pesado. Até agora, não há informações de que a população local tenha sentido o tremor. A Defesa Civil do estado informou que registrou o tremor, mas não recebeu chamados no município relacionados a ocorrência. O último evento registrado pela Rede Sismográfica, em Mato Grosso, foi no dia 20 de novembro do ano passado, em Nova Guarita, a 667 km capital, e teve magnitude 2.8. O estado também registrou o maior terremoto de que se tem registros no Brasil. O evento de magnitude 6.2 ocorreu no dia 31 de janeiro de 1955 na Serra do Tombador, ao norte do estado. À época, o local era completamente inabitável e não gerou consequências. A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) é a organização pública responsável por monitorar a sismicidade do território nacional por meio de quase 100 estações espalhadas pelo país. As estações são operadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UnB), Laboratório Sismológico da UFRN e Observatório Nacional (ON). A RSBR conta ainda com o apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).

