Regional 18/05/2021 04:46 PM prende suspeitos de latrocínio de casal em Brasnorte Durante as diligências foram apreendidas duas armas de fogo, a espingarda furtada e um pistola calibre 380, alem da arma branca (foice) usada na ação criminosa Dois homens de 19 anos foram presos na manhã desta segunda-feira (17.05) pelo latrocínio de dois idosos, uma mulher de 75 anos e o senhor de 74 anos, na zona rural de Brasnorte (a 579 km de Cuiabá). Na ação, foi recuperada uma caminhonete S10. Os policiais estavam em diligência à procura dos envolvidos no crime e foram informados via disque-denúncia, o nome dos suspeitos e a localização. No bairro Nosso Lar, os dois criminosos foram rendidos e confessaram e deram detalhes da crueldade. Um deles trabalhou em uma obra na casa e sabia de um cofre com dinheiro em espécie. Eles chegaram à residência às 20h30 do sábado e notaram que o casal estava dormindo. Um pegou uma foice e os golpeou. Enquanto o outro encontrou uma espingarda que estava em um baú e depois a chave da caminhonete. Com o veículo abastecido, realizaram passeios pela cidade e depois a esconderam atrás de uma cerâmica. Durante as diligências também foram apreendidas duas armas de fogo, a espingarda furtada e um pistola calibre 380; alem da arma branca (foice) usada na ação criminosa.

