Regional 18/05/2021 04:57 Estadão Mato Grosso Sorriso: Bebê é esquartejado e enterrado no quintal de casa A equipe de investigação de homicídios da Polícia Civil realiza diligências na tarde de segunda-feira (17) para tentar localizar os pais de um bebê, cujo corpo foi encontrado enterrado no quintal de uma residência no bairro Benjamin Raiser, em Sorriso. O corpo era de um bebê de aproximadamente 4 meses do sexo masculino. Segundo um perito que acompanhou a ocorrência, o corpo estava desmembrado, com os braços arrancados a partir do cotovelo e as pernas cortadas na altura do joelho, além de estar em avançado estado de decomposição. A casa foi periciada. A suspeita é de que o bebê seja de uma ex-moradora da residência. A polícia acredita nessa possibilidade porque uma vizinha informou que ali moravam duas amigas e que uma delas tinha um recém-nascido. O corpo foi encontrado por uma cadela pitbull, nos fundos da casa. Uma vizinha presenciou a cena e acionou a polícia. Os militares, por sua vez, acionaram a Politec. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia, que vai determinar a causa da morte.

