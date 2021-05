Regional 18/05/2021 13:04 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Mãe de bebê encontrado sem mãos e pés é presa em Rondônia Uma jovem de 22 anos, mãe do bebê de 5 meses encontrado morto sem as mãos e pés em Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), foi presa nesta terça-feira (18) em Porto Velho (RO). Ela estava em uma embarcação que seguia para Manaus (AM). O corpo foi encontrado na tarde de segunda-feira (17) pelo cachorro de um vizinho. O bebê foi enterrado embaixo de um tanque de lavar roupa e estava com as mãos e pés cortados. A mãe da criança não estava na casa. Segundo o delegado José Getúlio Daniel, que coordena as investigações, os vizinhos contaram que não viam a criança há cerca de 5 dias. Eles começaram a investigar a mãe e descobriram que ela tinha parentes em Rondônia e estava tentando fugir. A expectativa é que na quarta-feira (20) os policiais civis vão para Porto Velho buscar a suspeita. O pai do bebê ainda não foi identificado. A mulher foi identificada pelas iniciais R.G.S. Segundo as investigações ela saiu de Sorriso na sexta-feira (14), foi para Cuiabá e de lá seguiu para Porto Velho. O corpo do bebê foi analisado pela Perícia oficial e Identificação Técnica (Politec) e estava em avançado de decomposição. Na avaliação preliminar foi constatado que a amputação foi realizada na altura dos joelhos e cotovelos da criança.

