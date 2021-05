Regional 18/05/2021 18:13 Reporter MT DEU RUIM: "Cheirador de calcinhas" invade casa e acaba amarrado em poste Acusado invadiu local pela segunda vez atrás de peças íntimas. Caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (18), no município de Castanheira Foto: Reprodução Um homem de 38 anos, nome não informado, foi preso na madrugada desta terça-feira (18), após invadir uma residência do município de Castanheira (779 km de Cuiabá). Ele entrou em luta corporal com o dono da casa, foi rendido e amarrado em um poste. De acordo com a Polícia Civil, o acusado relatou aos policiais que havia tentado entrar na residência para “cheirar calcinhas” das filhas dos donos da casa, e que não pretendia fazer nenhum mal. Os moradores da casa contaram que não é a primeira vez que o bandido tenta invadir a residência. Na madrugada desta terça, eles foram alertados pelos vizinhos, que perceberam a presença do rapaz rondando a casa. Eles ficaram em alerta e quando o acusado tentou entrar foi rendido e amarrado em um poste na frente da casa. A Polícia Militar foi acionada no local e fez a prisão do bandido em flagrante. O caso será investigado pela Polícia Civil.

