Regional 19/05/2021 06:53 Rádio Navegantes FM Assessoria Pedagógica de Aripuanã anuncia pregão presencial A Assessoria Pedagógica de Aripuanã informou que realizará pregão presencial que visa a contratação de fornecedor de gêneros alimentícios para atender as demandas da alimentação escolar dos alunos regularmente matriculados nas escolas da rede estadual do Município. De acordo com o Edital RP nº 002/2021, o certame será realizado no próximo dia 28 de maio, com início previsto para as 13 horas, nas dependências da Assessoria Pedagógica. Para mais informações, o interessado pode entrar em contato pelo telefone (66)3565-1482, ou pelo e-mail [email protected], ou ainda dirigir-se pessoalmente à Assessoria Pedagógica de Aripuanã, que fica localizada na Rua dos Seringueiros, n° 182, Centro, em sala anexa à Secretaria Municipal de Educação.

