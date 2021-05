O suspeito era vizinho da vítima e abordou a menor no momento em que ela estava a caminho da casa de um parente.

Um idoso procurado pela Justiça de Mato Grosso foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (19.05), no município de Colíder (650 km ao norte de Cuiabá), em ação para cumprimento de mandado de prisão.

O suspeito de 60 anos que trabalha como pedreiro teve a ordem de prisão preventiva decretada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, por estupro de vulnerável cometer cometido contra uma menina de 10 anos.

As diligências iniciaram no começo do mês de maio, logo que a Delegacia de Polícia de Colíder foi comunicada pela do crime de violência sexual cometido contra uma criança de 10 anos, na tarde do dia 26 de abril, no bairro Maria Antônia.

A mãe da vítima informou que têm uma bebê de apenas 8 meses, e no dia do fato pediu para a filha buscar chá para a neném na casa do um parente. No caminho, a menina foi puxada pelo vizinho da casa ao lado.

Conforme apurado pela Polícia Civil, o idoso ordenou para que a menor não gritasse, caso contrário machucaria seus parentes. O idoso abusou sexualmente da menor, chegando a ter conjunção carnal com a vítima.

A mãe da criança contou que na ocasião, a filha retornou para casa com chocolates e ao ser perguntada onde ela tinha conseguido dinheiro para comprar os doces, a filha revelou o ocorrido. A criança também contou que o suspeito disse que, se ela voltasse daria mais dinheiro para a menor.

Com base no depoimento especial da vítima e outros indícios, a delegada Paula Gomes Araújo representou pelo pedido de prisão preventiva do investigado deferido pela Justiça.

De posse da ordem judicial, os policiais civis efetuaram a prisão do idoso na manhã desta quarta-feira (19). Em seguida ele foi conduzido até a Delegacia de Colíder para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição da Justiça.