Regional 19/05/2021 17:24 Expresso-MT Forças de segurança fazem buscas por fugitivos do CDP de Lucas do Rio Verde Na madrugada desta quarta-feira (19), sete presos que estavam do CDP de Lucas do Rio Verde (Centro de Detenção Provisória), fizeram um buraco na parede da cela 09 e conseguiram escapar pulando o muro da unidade prisional. A fuga só foi descoberta de manhã, na troca de plantão dos agentes penais, quando foi realizada a recontagem dos detentos. Os fugitivos são: ALISSON CAMPOS, ALMIR RIBAS, LUCAS ALVES, MARCELO DE OLIVEIRA, MAYCON DOUGLAS, SAMUEL BRITO e VICTOR GABRIEL. As forças de segurança já estão em buscas dos fugitivos, inclusive com o apoio aéreo do helicóptero do Ciopaer. Até agora ninguém foi detido.

Voltar + Regional