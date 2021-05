Regional 20/05/2021 06:04 O Território Morador de Guarantã morre após capotar veículo na MT-332 em Matupá A equipe médica do hospital municipal de Matupá foram acionados, porém ao chegarem ao local, Adelir já estava em óbito Foto: O Território Por volta das 7h40min, um Fiat Strada que trafegava pela MT-332, a cerca de 20 quilômetros do centro de Matupá, veio a capotar e vitimar o condutor do veículo, Adelir Durante de 42 anos que era ex- morador de Guarantã do Norte e trabalhava como mecânico de maquinas agrícolas na cidade. A equipe médica do hospital municipal de Matupá foram acionados, porém ao chegarem ao local, Adelir já estava em óbito. Segundo o boletim de ocorrência, Adelir conduzia o veículo sentido ao distrito de União do Norte quando passou por um local onde há um declive vindo a sair da pista e no retorno bateu no meio-fio, vindo a capotar o veículo. Ainda não foi informado quando e onde será o velório e o sepultamento.

