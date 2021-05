Regional 20/05/2021 06:30 Jacques Gosch - RDNews MPE investiga omissão da Prefeitura de Sinop em aplicar recursos da Lei Aldir Blanc O promotor de Justiça Pompílio Paulo Azevedo Silva Neto, do Ministério Público Estadual (MPE) em Sinop (a 500 km de Cuiabá), instaurou inquérito civil para investigar e se necessário, promover medidas acerca de eventual omissão da Prefeitura em promover ações emergenciais de apoio ao setor cultural durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia da Covid-19 , previstas na Lei Aldir Blanc. Ocorre que a Prefeitura de Sinop, que é a cidade-polo do Norte do Estado e considerada como “Capital do Nortão”, mantém os R$ 990,6 mil parados da Lei Aldir Blanc parados em conta desde 2020. Enquanto isso, a classe artística do município enfrenta dificuldades causadas pela pandemia. A prorrogação dos prazos para execução e prestação de contas da Lei Aldir Blanc foi aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. e sancionada pelo presidente da República Jair Bolsonaro. Com isso, os prazos foram estendidos até dezembro, mas mesmo assim, a equipe do prefeito Roberto Dorner (Republicanos) parece permanecer inerte. O MPE estabeleceu prazo de 15 dias para a Prefeitura de Sinop se manifestar acerca das medidas adotadas visando o acesso dos trabalhadores (as) da cultura, às ações emergenciais previstas na Lei Aldir Blanc. A data começou a contar no último dia 17. Em nota, a Prefeitura de Sinop disse que o dinheiro continua 100% na conta e é de conhecimento da secretaria de Estado de Cultura. Afirma ainda que na gestão passada o dinheiro não foi empenhado, motivo pelo qual esta gestão nao pode utilizaro recurso. "A gestão municipal vem trabalhando para encontrar um meio legal para a utilização dos recursos para os devidos fins", garante.

