Regional 21/05/2021 17:42 Secretário admite 8 variantes de coronavírus circulando em MT Ele observou que o aumento de casos de infecção detectados no Estado, nos últimos dias, pode estar relacionado a essas variantes e certamente ao relaxamento social. O secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo afirmou em entrevista ao Conexão Poder, que há oito variantes do coronavírus circulando no Estado.

"Temos no mundo mais de 100 variantes circulando. Existem aquelas que são procupantes e aquelas que não mostram maior procupação que o vírus original. Estudos mostram que temos já oito variantes detectadas no Estado", declarou. A gravidade de cada cepa ainda é investigada, mas ele aponta que essas mutações geram reinfeção.

"Temos evidência de pessoas que receberam as duas doses [da vacina] e foram infectadas. É importante que a população entenda que nenhuma vacina tem 100% da eficácia a pessoa imunziada pode ser infectada de novo, mas a grande maioruia não vai chegar no caso grave. Não dá para sentir protegido porque vacinou, tem que manteras medidas de proteção, até porque existem as variantes e poucos estudos para saber se as vacinas conseguem eficácia para todas", alertou.

