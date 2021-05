Regional 22/05/2021 06:45 BRADOCK I REPORTER-MT Várzea Grande: PM descobre "escritório" especializado em falsificação de documentos Dois bandidos foram presos com os documentos falsos e porções de droga. Um dos criminosos conseguiu fugir. Foto: Reprodução Dois criminosos foram presos pela Polícia Militar, após a localização de um “escritório” para falsificação de documentos, além de tráfico de drogas. A ação aconteceu no bairro Capão do Pequi, em Várzea Grande, nesta sexta-feira (21). Foram localizadas 14 CNH’s e 32 RG’s “aparentemente falsos”. Equipamentos para a produção dos documentos também foram apreendidos, assim como tabletes de maconha e pasta base de cocaína. Os policiais chegaram até o local por volta de 12h, após denúncia. Três criminosos correram ao perceber a aproximação da polícia e um deles conseguiu escapar da prisão.

Os outros dois criminosos confessaram os crimes, afirmando que a casa foi alugada para a produção dos documentos falsos. Eles foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes. Um boletim e ocorrência foi registrado com os crimes de tráfico de drogas e estelionato. O caso é investigado pela Polícia Civil.

