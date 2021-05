Um capotamento foi registrado, ontem à tarde, na avenida Blumenau, em Sorriso. O Citroen Air Cross vermelho trafegava pela avenida, quando acabou saindo da pista, capotou e parou em uma lavoura de milho.

Parentes do motorista relataram que o homem estava indo buscar a esposa no trabalho, quando um pneu estourou. Com o impacto do capotamento, o carro ficou bastante danificado.

De acordo com os familiares do condutor, no entanto, o veículo possui seguro e foi retirado do local pelo guincho da seguradora. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.