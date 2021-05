Regional 23/05/2021 07:59 Gazeta Digital MT - 168 jovens são levados à delegacia e multados em R$ 500 cada Pelo menos 168 pessoas, a maioria jovens, foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos após flagrante de aglomeração pela Força Tática da Polícia Militar, na frente de um bar no bairro Jardim Europa, no município de Rondonópolis (distante 212 km de Cuiabá). Deste total, 144 já foram identificadas e multadas em R$ 500 cada. O dono do estabelecimento terá que desembolsar R$ 10 mil. Segundo o boletim de ocorrência, havia cerca de 300 pessoas juntas, sem máscaras na frente do bar e nas ruas próximas, inclusive alguns veículos fecharam a rua. Algumas dispersaram logo ao ver a equipe policial. Conforme a PM, as demais conduzidas até a delegacia deverão ainda ser identificadas. Além do consumo de bebidas alcoólicas, os jovens faziam uso de narguile, o que também aumenta as chances de contágio pela covid-19. Conforme decreto municipal, ainda não há liberação para grandes eventos. Além disso, todos dever seguir as medidas de biossegurança. De acordo com o boletim de ocorrência, todas as 168 pessoas encaminhadas para a delegacia foram entregue sem qualquer lesão corporal. Também não foi preciso uso algemas nos participantes da aglomeração Informo que todas as pessoas conduzidas serão devidamente notificadas via sistema de notificação de multas", cita um trecho da ocorrência policial. As multas emitidas de 144 já notificados somam R$ 72 mil, mais R$ 10 mil do dono do bar. Veja vídeo

