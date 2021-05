Regional 23/05/2021 09:40 Homem é preso com carga de produtos agropecuários avaliados em mais de R$ 100 mil A Polícia Civil de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá) recuperou neste sábado (22), na zona rural do município, uma carga de produtos agropecuários proveniente de crime de estelionato avaliada em mais de R$ 100 mil. A ação resultou também na prisão de um homem e na apreensão de duas armas de fogo. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de estelionato e posse ilegal de arma de fogo. As diligências iniciaram logo que a Delegacia de Polícia de Confresa foi acionada sobre os fatos. Conforme informações, um homem havia se passado por cliente cadastrado na empresa do ramo da agropecuária e que foi vítima, adquirindo vários produtos volumosos no valor total de mais de R$ 112 mil. No entanto, a compra tratava-se de um golpe de estelionato.

Durante as diligências os policiais civis conseguiram localizar o autor do crime de estelionato, em uma propriedade na zona rural de Confresa. Com ele os investigadores localizaram a carga dos produtos obtida por de forma ilícita. No local foram apreendidas duas espingardas, munições, entre outros objetos. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o suspeito possui conhecimento técnico de informática e com isso aplicou o referido golpe, se passando por um fazendeiro da região. Para consumar o crime, ele usou documentos falsos e aparelho telefônico com a tecnologia VolP com intutito de tentar dificultar o trabalho da polícia. O delegado de Confresa, Matheus Soares Augusto, explicou que o investigado já tentou aplicar outros golpes em outras empresas da cidade, mas foi impedido pelos policiais civis. "Com mais essa prisão, a Delegacia de Polícia de Confresa contabiliza o saldo de cinco estelionatários presos em situação de flagrante somente neste mês de maio", destacou o delegado.

Voltar + Regional