Regional 23/05/2021 09:51 Só Notícias/Herbert de Souza Apostadores de Sinop, Paranaíta, Cuiabá e Água Boa ganham prêmios na loteria Quatro apostadores de Mato Grosso foram premiados, ontem à noite, em sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo (SP). Na soma dos quatro prêmios obtidos na Mega Sena e Quina, os ganhadores receberão cerca de R$ 95 mil. Na Mega Sena, dois apostadores de Cuiabá e Paranaíta acertaram cinco números sorteados e receberão R$ 35 mil, cada. Ambos fizeram apostas simples, com seis dezenas. Outros 123 apostadores no país também acertaram quatro números. Por outro lado, como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou em R$ 80 milhões para o próximo sorteio, que será na quarta-feira (26). Na Quina, outra modalidade de loteria da Caixa, um apostador de Água Boa escolheu sete números, acertou quatro e receberá R$ 19 mil. Em Sinop, uma aposta simples, com cinco números, também foi contemplada por quatro acertos e ganhou R$ 6,4 mil.

