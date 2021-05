Regional 24/05/2021 05:54 Sete apostadores são presos em rinha de galo em MT Os suspeitos foram presos em flagrante por crueldade contra os animais e maus- tratos. Uma quantia em mais de R$ 2 mil foi apreendida; dinheiro que veio de apostas. Policiais militares flagraram sete homens em uma rinha de galo, na tarde de sábado(22), no bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis, a 394 km de Cuiabá. Os suspeitos foram presos em flagrante por crueldade contra os animais e maus- tratos. Vinte e cinco galos foram resgatados na ação policial. Uma quantia em mais de R$ 2 mil foi apreendida; dinheiro que veio de apostas. Os policiais receberam a denúncia de que na residência estaria acontecendo rinha de galo e haveria vários apostadores no local, no bairro Jardim das Palmeiras. A Polícia Militar foi até o endereço apontado e flagrou inúmeros veículos na estacionados em frente à residência. O portão estava aberto e os policiais entraram se deparando com a rinha de galo e várias pessoas fazendo apostas. A PM prendeu sete homens; alguns dos participantes conseguiram fugir, pulando o muro dos fundos do terreno. Os policiais encontraram os animais bastante machucados e um já sem vida. Todos foram presos e conduzidos a delegacia. O proprietário da casa conseguiu fugir. A ocorrência foi entregue à Polícia Civil.

