Regional 24/05/2021 14:26 RDnews Homem dá 5 facadas no irmão por causa de disputa por herança em assentamento Um homem de 48 anos (não identificado) levou cinco facadas do próprio irmão, de 46, no assentamento Gleba Mercedes 5, zona rural de Sinop (a 500 km de Cuiabá). A motivação da tentativa de homicídio seria uma disputa de herança. O fato ocorreu na tarde de sábado (22). Segundo a Políca Civil, a tentativa de homicídio aconteceu depois de um desentendimento entre os dois irmãos pela herança de terra no assentamento. A vítima foi encaminhada em estado grave para uma das UPAs de Sinop. Apesar da gravidade, ele chegou consciente na UPA e apontou o irmão como autor das facadas. O suspeito fugiu. A Delegacia da Polícia Civil de Sinop vai investigar o caso.

