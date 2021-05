Regional 24/05/2021 18:35 Gazeta Digital Presidente da Câmara de Matupá assume prefeitura após cassação de prefeito O presidente da Câmara Municipal de Matupá (695 km ao norte de Cuiabá), Marcos Icassatti (MDB), assumiu o comando da prefeitura da cidade nesta segunda-feira (24) após a cassação do gestor eleito para comandar o Executivo municipal. Conforme noticiado pela reportagem, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato do prefeito de Matupá, Fernando Zafonatto (DEM), e de seu vice, Bruno Mena (DEM), na última semana. A Corte Eleitoral reconheceu a inegibilidade de Zafonato por ter sido condenado por improbidade administrativa, em uma ação que verificou o dolo e prejuízo ao erário. Com a determinação, o presidente da Câmara assumiu a cadeira principal do Executivo municipal e, em paralelo, o suplente de sua chapa, vereador Sebastião Aparecido de Souza, tomou posse à frente da chefia do Parlamento. Servidor público, Tião da Saúde, como é conhecido popularmente o novo presidente da Câmara, tomou posse na manhã desta segunda-feira.

Voltar + Regional